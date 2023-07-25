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Ташуев: «Второй тайм вселил надежду»

25 Июля 2023 • 23:21 Комментировать
Зенит
2:0
Ахмат
окончен

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев дал комментарий после матча с «Зенитом» (0:2). Его слова с пресс-конференции приводит корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Егор Беляев.

- Открытый кубковый матч. Получилось два разных тайма, в первом не планировали так много обороняться, видимо, издержки состава сказались. Уровень взаимодействий игроков, вышедших в первом тайме, был ниже. Состав был экспериментальный, по сравнению с весенней частью сезона не играло 10 человек. Я доволен тем, что показали во втором тайме, игроки раскрепостились. Мы просили брать на себя, не бояться. Стали много атаковать, создавали множество моментов.

«Зенит» забил, как ни парадоксально, на контратаках после нашей потери мяча в атаке. «Зенит» давал во втором тайме пространство перед штрафной, но мы им не воспользовались и дали возможность для контратаки. Второй тайм вселил надежду, команда хорошо готова физически, много прессинговали и двигались. Ждем возвращения игроков, ждем усилений, впереди еще пять туров Кубка.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев Ахмат
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