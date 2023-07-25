Семак: «Клуб не против отпустить не только Вендела, но и любого другого игрока»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Ахматом» (2:0).

- Если поделить эту игру на какие-то отрезки, то какие из них удались вашей команде лучше всех?

- Я думаю, очень хороший первый тайм, безусловно. Во втором тайме были моменты, когда мы слишком низко садились и позволяли создавать сопернику моменты у наших ворот. Дальше второй мяч забили и спокойно контролировали концовку матча. В целом хорошая игра. Понятно, что некоторые подсели физически во втором тайме. Для нас хорошо, что те, кто не играл совсем, получил игровую практику, кто играл, немножко отдохнул. Получилось и добиться результата, и решить другие вопросы, которые нам важны в контексте подготовки к следующему матчу.

- Клаудиньо раз за разом в немного непривычной позиции для себя. Как вам он нравится в этой роли?

- Прекрасно. Сегодня очень хороший матч провел Клаудиньо. И сегодня, и в прошлом матче он смотрелся очень прилично. Рады за него.

- Что касается Марио Фернандеса и его отрезка, понятно, что трудно делать выводы по получасу, но, тем не менее.

- Видно, конечно, что качество есть, есть опыт, есть качество, надо потихонечку набирать функциональное состояние. Столько не играть в матчах, конечно, сложно игровой ритм сразу же приобрести. Но при этом спокойно вышел, всё, что нужно, всё сделал.

- После выхода Марио Фернандеса «Зенит» стал играть в три центральных защитника, и Караваев переместился на позицию центрального защитника, как оцените результаты этого эксперимента?

- Мы понимали, что Марио вместо Караваева достаточно сложно, потому что не готов физически. «Ахмат» - команда достаточно быстрая, много моментов, где нужно было один в один тому же Славе играть. Нужно было держать порезче одного игрока в центре. Поэтому мы оставили Славу, а Марио вышел уже на своей привычно позиции, где можно и подключатся, и чуть-чуть передохнуть, когда тяжело.

- Вендел перед матчем здесь был на кромке поля. Каково его будущее в «Зените»?

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- Ничего не изменилось, насколько я понимаю. Он прилетел вместе с агентом. Естественно, начнет заниматься вместе с командой. Если у него будут предложения, которые устроят и его, и клуб, клуб не против отпустить не только Вендела, но и любого другого игрока, который имеет желание уйти. Мы никого не держим.

- Что касается ротации вратарской позиции, можно ли говорить о том, что на Кубок каждый раз будет играть другой вратарь, нежели тот, что в чемпионате?

- Посмотрим. На сегодняшний день вышел Саша. Мы смотрим, кто как тренируется, кто как играет. Я думаю, сейчас у нас хорошая конкуренция. Миша, Саша и Денис, все могут сыграть, сезон очень длинный, а конкуренция еще никому никогда не мешала.