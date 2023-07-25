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Клаудиньо: «Прекрасная игра, держали под контролем, передачи, комбинации, всё было круто»

25 Июля 2023 • 22:58 Комментировать
Зенит
2:0
Ахмат
окончен

Лучший футболист матча «Зенит» - «Ахмат» (2:0) Клаудиньо поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Очень эффектный и красивый второй гол вы забили. Давайте начнем с самого приятного для вас момента встречи.

- Очень счастлив, в первую очередь, что мы победили. Прекрасная игра, здорово вели ее с самого начала, держали под контролем, передачи, комбинации, всё было круто. Я очень доволен тем, что сегодня показали себя, продемонстрировали себя. Мой гол? У Кассьерры получился замечательный пас, за что ему большое спасибо. Конечно, очень рад, что удалось так в касание точно пробить.

- Наверное, можно сказать спасибо и Андрею Мостовому, который в этом моменте не стал делать последнее касание, показав, что это ваш гол?

- Большое спасибо Андрею, он оказался умён, не стал трогать мяч, который катился в ворота. Благодарю Кассьерру, Мостового, всю команду. Мы сегодня очень хорошую игру показали.

- Для вас не совсем, может быть, привычная позиция, но которая вам очень нравится. Как вы себя ощущаете на этой позиции на поле, плеймейкера, который ведет игру?

- Мне комфортно играть везде от центра поля до последней линии атаки. Чувствую себя привычно на этих позициях. Там, где тренер скажет, там я и буду помогать команде. Сегодня удалось проявить себя, я очень доволен

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо
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