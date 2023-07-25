Дебют Марио Фернандеса, голы Мантуана и Клаудиньо: «Зенит» буднично одолел «Ахмат» и явил в деле скандального новичка

«Зенит» и «Ахмат» начали свою кубковую эпопею в очном матче в Санкт-Петербурге.

Вслед за первым туром чемпионата России наступил первый тур группового этапа Пути РПЛ Кубка России. В рамках внутреннего первенства в минувшую субботу «Зенит» расправился во втором тайме c «Пари НН», а «Ахмат» проиграл «Крыльям Советов». С учётом статуса команд и того, что матч проходил на «Газпром Арене», можно было предсказать в Кубке новую победу «Зенита» и новое поражение «Ахмата».

Первый тайм

В предыдущем чемпионате такое, что питерцы уступили дома грозненцам со счётом 1:2. Но довольно о прошлом, вернёмся в наше время. «Зенит» сразу получил инициативу в своё распоряжение, оказывая давление на защитные порядки гостей в среднем темпе. На пятнадцатой минуте Мостовой нанёс более-менее опасный удар с левого полуфланга – Шелия вступил в дело и отвёл угрозу.

На 26-й минуте Клаудиньо пробивал по воротам визитёров после прострела Мантуана, который на правом фланге перехитрил Беришу. Мяч ударился об ноги защитника «Ахмата» и срикошетил на угловой. Чуть позже Чистяков прибежал замыкать левую штангу под навес Мантуана и ногой переправил сферу в сетку с внешней стороны. Изначально могло показаться, что мяч зашёл в ворота, но нет.

Забитый гол питерцев всё-таки состоялся на 39-й минуте. На своей половине поля Клаудиньо получил короткий пас от Сергеева и внешней стороной стопы запустил по левому флангу Мостового. Тот переправил мяч на успевшего прибежать вперёд Сергеева, который покатил на Мантуана. Густаво удалось открыться во избежание офсайда, и он с разворота поразил правый угол ворот Шелии (1:0).

Второй тайм

На 52-й минуте Ерохин не использовал полумомент, головой переместив мяч в руки Шелии, и после этого настали тревожные условия для «Зенита». Потому что стала потрескивать оборона питерцев, и «Ахмат» вполне мог сравнивать счёт или даже выходить вперёд. Однако Ильину и Олейникову не хватало точности, а Диванович и Конате не смогли пробить мяч сквозь Васютина.

Кстати, только что перешедший в «Зенит» из «Сочи» вратарь Денис Адамов находился на скамейке запасных. То есть он успел попасть в заявку на матч. Марио Фернандес же именно дебютировал за питерский клуб, выйдя на замену на 63-й минуте вместо Ду Кейроса. Даже Вендел вернулся в Санкт-Петербург и нашёл себе место на трибуне. Ну а Малком уже почти двумя ногами в «Аль-Хиляле»…

Так, а что там по игре? «Ахмат» не реализовал свои моменты и поник. Тогда «Зенит» на классе удвоил счёт в свою пользу. Круговой на левом фланге снабдил мячом Кассьерру, а тот отдал на Клаудиньо, который разобрался с защитником и с угла вратарской аккуратно пробил в дальний угол. Мостовой, если что, мог подправить, но это не потребовалось. 2:0 – на том и закончили.

«Зенит» не избежал проседания в первой половине второго тайма, но в целом всё сложилось для него благополучно. Хотя и в добавленное время Конате с рикошетом мог отличиться, подпортить матч Васютину. Однако вратарь питерцев сохранил свои ворота сухими, переведя мяч на угловой.

Кирилл Иванцов