Клаудиньо забил второй гол в ворота «Ахмата», «Зенит» ведёт со счётом 2:0

Судя по всему, окончательно умерла интрига в кубковом матче между «Зенитом» и «Ахматом». Команда Сергея Семака открыла счёт в конце первого тайма, а незадолго до окончания основного времени противостояния удвоила свой перевес. На 80-й минуте Матео Кассьерра по левому краю поля разогнал контратаку и отдал мяч в штрафную на Клаудиньо, а тот эффектно шведой перебросил выскочившего наперерез голкипера грозненцев.

Счет стал 2:0 в пользу хозяев поля. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.