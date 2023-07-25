Кубковый матч «Зенита» и «Ахмата» посетили почти 30 тысяч зрителей

Матч первого тура группового раунда Кубка России между питерским «Зенитом» и грозненским «Ахматом» посетили 29 664 зрителя. Встреча в данные минуты проходит в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Отметим, что для её посещения не требовался оформленный паспорт болельщика, именуемый как Fan ID.

К 75-й минуте второго тайма впереди хозяева, 1:0. Единственным голом в составе команды отметился бразилец Густаво Мантуан.

Следите за событиями концовки встречи в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.ru.