Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал поражение команды в матче против «Пари НН» в Кубке России.

«Ничего страшного, это только начало. Абсолютно ничего страшного не произошло. Личка только пришел в команду. У клуба есть какая-то стратегия, тренер сейчас только присматривается. Так что ничего. Ну, проиграли по пенальти и проиграли. Еще играть-то много.

Пенальти - это лотерея. Сейчас Личка еще попробовал ребят, которые претендуют на попадание в основу, но еще не попадают. Сейчас тренерский штаб разберется в ситуации и посмотрит. Проиграли все-таки по пенальти, а не по игре», - сказал Терехин.