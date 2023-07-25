Севикян отреагировал на матч против «Динамо»

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян поделился своими впечатлениями после матча против «Динамо» в рамках 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Севикян подчеркнул, что команда постепенно понимает, во что играет, и схема начинает работать успешно.

После матча Сергей Юран поздравил команду с победой и выразил удовлетворение качеством игры. Севикян считает, что «Пари НН» провел неплохой матч, создав много перспективных моментов для забития второго и третьего голов. Тренер оценил усилия команды и ее победу.

«Побеждать всегда приятно», – сказал Севикян в интервью «Матч ТВ».