Гладышев подвёл итоги матча против «Пари НН»

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев поделился своими впечатлениями после матча Кубка России с «Пари НН».

По словам Гладышева, команда играла в соответствии с требованиями тренера, создавала моменты, но допустила ошибку, которая привела к голу соперника. Тем не менее он выразил уверенность в том, что с каждым матчем команда будет прибавлять и уменьшать подобные ошибки, что поможет улучшить их игру.

Относительно своего гола, Гладышев отметил, что он воодушевил как его самого, так и остальных игроков команды.

«Просто хочется помогать команде выигрывать, — сказал Гладышев «Матч ТВ».