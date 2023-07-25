Полузащитник «Урала» Тимур Аюпов, забивший мяч в ворота «Локомотива», в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил кубковую встречу с «Уралом».

- «Урал» неплохо стартовал в сезоне: с ЦСКА хорошо сыграли и сегодня с «Локомотивом» смотрелись на равных. С чем связываете такую игру команды?

- Не могу назвать такой старт успехом. Мы просто выполняем свою работу, установку тренера. Сегодня действительно была равная игра. «Локомотив» был чуть сильнее, поэтому и выиграл с минимальным преимуществом. Но с другой стороны, у нас есть оптимизм перед матчем с «Пари НН», поэтому ждем субботней игры и надеемся на положительный результат.

- В Кубке России у «Урала» стоят какие-то конкретные задачи? Валерий Газзаев сказал, что ваша команда должна сделать качественный скачок - выиграть этот трофей или занять пятое место в чемпионате России.

- Видимо, Газзаев знает что-то больше нас (смеется).

- Наверное, верит в вашу команду.

- Это другой вопрос. Но нам пока задачи Кубок России не объявляли.

- Как оцените группу в Кубке России? Помимо «Локомотива» есть еще «Ростов» и «Рубин». Насколько реально занять, допустим, второе место?

- Сейчас в России нет команд, с которыми мы не можем конкурировать. В отдельной игре может победить любая команда, в зависимости от футбольных нюансов. Поэтому назову нашу группу очень ровной. У всех команд одинаковые шансы выйти из нее.

- А вообще, ваша команда готова сделать скачок, потому что 10-12 места в чемпионате, наверное, уже малоинтересны игрокам?

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- Конечно, мы хотим забраться как можно выше в таблице. Будем прилагать все усилия, чтобы по итогам сезона быть наверху.

- Как осваиваетесь в новой команде?

- Все хорошо. Я уже не первый год в футболе и многих ребят знал до этого. Для меня все очень комфортно.

- Как в команде восприняли ситуацию с Итало, которому удалили аппендикс?

- Он восстанавливается. Будем ждать его в общей группе.

Елена Григорьевская