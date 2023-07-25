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Арбитр Николаев прокомментировал жёлтую Тодоровича в матче против «Зенита»

25 Июля 2023 • 21:40 Комментировать (3)
Зенит
2:0
Ахмат
окончен

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев поделился своим анализом решения главного арбитра Сергея Цыганка во время матча «Зенита» против «Ахмата» в первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Судья назначил желтую карточку защитнику «Ахмата» Дарко Тодоровичу.

Николаев подчеркнул, что решение арбитра было верным, так как при анализе эпизода видно, что игрок «Ахмата» попытался сыграть в мяч, но неудачно, и после этого он нанес удар в ногу Клаудиньо. Он отметил, что удар был скользящим, без использования открытых шипов и без продавливания.

«Арбитр моментально принял решение», – сказал Николаев «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Николаев Ахмат
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Комментарии (3)
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kostet
25 Июля 2023 в 21:46
Да там пару чебуреков уже надо было удалять, одна кровь Кругового чего стоит.
Santaclayss
25 Июля 2023 в 22:07
Забаньте пермачем плиз дегрода. Поражает какие бывают тупые люди.
kostet
25 Июля 2023 в 22:40
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