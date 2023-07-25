Нападающий «Локомотива» Вадим Раков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил кубковую встречу с «Уралом».
- Поздравляю с первой игрой в основном составе «Локомотива». Как вы ее для себя оцениваете?
- Мне кажется, мог сыграть намного лучше, острее в нападении. В следующий раз надо просто посмелее лезть в обыгрыш, принимать мячи и стараться обострять в атаке. С этим придут голы и опасные моменты.
- О чем вас просил Михаил Галактионов перед игрой? Какую установку давал?
- Просил открываться за спину, побольше движения вперед, а также больше взаимодействовать с нападающими и завершать атаки.
- Успели почувствовать уровень российского футбола? Считаете, потянете его?
- Я уже не первую игру выхожу. Правда, меня выпускали только на замену, а здесь начал в стартовом составе. Если буду набирать на тренировках, все будет хорошо.
- Было волнение перед матчем, когда узнали, что вы в стартовом составе?
- Сразу, как только узнал, да, немного было волнение. Но ребята поддерживали меня, и с первым касанием все ушло.
- Какие напутствия они вам дали, и кто подбадривал больше всех?
- Баринов. Другие ребята тоже. Сказали, играй, как на тренировках, смелее, и все получился.
- «Урал» считается тяжелым соперником для «Локомотива». В прошлом сезоне вашей команде не удалось его обыграть. Чем так сложна эта команда?
- Хорошо играют в обороне. Но мы на теории все разобрали и понимали, как играть против них. Результат налицо.
- Как оцените старт сезона для «Локомотива»? Ничья в чемпионате и победа в Кубке.
- В любом случае каждое очко идет в копилку. Ничья в РПЛ и победа в Кубке – хороший результат. Думаю, в следующем матче будем только побеждать и двигаться вперед.
- Про Пиняева в последнее время ходит много слухов, что он якобы в шорт-листе «Зенита». Обсуждаете это в команде?
- Я ни с кем не обсуждал. Может, ребята, кто поопытнее, говорили об этом. До меня это не доходило.
Елена Григорьевская
Бан пользователя