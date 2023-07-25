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Нападающий «Локомотива» Раков: «Старт получился хорошим, будем двигаться вперёд» эксклюзив

25 Июля 2023 • 21:38 Комментировать
Локомотив Москва
2:1
Урал
окончен

Нападающий «Локомотива» Вадим Раков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил кубковую встречу с «Уралом».

- Поздравляю с первой игрой в основном составе «Локомотива». Как вы ее для себя оцениваете?

- Мне кажется, мог сыграть намного лучше, острее в нападении. В следующий раз надо просто посмелее лезть в обыгрыш, принимать мячи и стараться обострять в атаке. С этим придут голы и опасные моменты.

- О чем вас просил Михаил Галактионов перед игрой? Какую установку давал?

- Просил открываться за спину, побольше движения вперед, а также больше взаимодействовать с нападающими и завершать атаки.

- Успели почувствовать уровень российского футбола? Считаете, потянете его?

- Я уже не первую игру выхожу. Правда, меня выпускали только на замену, а здесь начал в стартовом составе. Если буду набирать на тренировках, все будет хорошо.

- Было волнение перед матчем, когда узнали, что вы в стартовом составе?

- Сразу, как только узнал, да, немного было волнение. Но ребята поддерживали меня, и с первым касанием все ушло.

- Какие напутствия они вам дали, и кто подбадривал больше всех?

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- Баринов. Другие ребята тоже. Сказали, играй, как на тренировках, смелее, и все получился.

- «Урал» считается тяжелым соперником для «Локомотива». В прошлом сезоне вашей команде не удалось его обыграть. Чем так сложна эта команда?

- Хорошо играют в обороне. Но мы на теории все разобрали и понимали, как играть против них. Результат налицо.

- Как оцените старт сезона для «Локомотива»? Ничья в чемпионате и победа в Кубке.

- В любом случае каждое очко идет в копилку. Ничья в РПЛ и победа в Кубке – хороший результат. Думаю, в следующем матче будем только побеждать и двигаться вперед.

- Про Пиняева в последнее время ходит много слухов, что он якобы в шорт-листе «Зенита». Обсуждаете это в команде?

- Я ни с кем не обсуждал. Может, ребята, кто поопытнее, говорили об этом. До меня это не доходило.

Елена Григорьевская

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Локомотив Москва Вадим Раков
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