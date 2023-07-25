«Зенит» повёл в матче с «Ахматом» после удара Мантуана

«Зенит» играет против «Ахмата» в кубковом матче. Грозненцы почти тайм сохраняли свои ворота в неприкосновенности, но в итоге всё же пропустили. Команда Сергея Семака провела контратаку, Андрей Мостовой сыграл на Ивана Сергеева, а тот тут же тонко сыграл в центр штрафной на Густаво Мантуана, который с левой ноги расстрелял ворота противника. Также отметил игру Клаудиньо, который своими движениями обманул оборону и помог Мантуану открыть счет.

На табло 1:0 в пользу «Зенита». Самый подробный онлайн - на LiveResult.ru.