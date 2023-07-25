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«Зенит» повёл в матче с «Ахматом» после удара Мантуана

25 Июля 2023 • 21:32 Комментировать
Зенит
2:0
Ахмат
1 1.48 X 4.90 2 6.80
2-й тайм

«Зенит» играет против «Ахмата» в кубковом матче. Грозненцы почти тайм сохраняли свои ворота в неприкосновенности, но в итоге всё же пропустили. Команда Сергея Семака провела контратаку, Андрей Мостовой сыграл на Ивана Сергеева, а тот тут же тонко сыграл в центр штрафной на Густаво Мантуана, который с левой ноги расстрелял ворота противника. Также отметил игру Клаудиньо, который своими движениями обманул оборону и помог Мантуану открыть счет.

На табло 1:0 в пользу «Зенита». Самый подробный онлайн - на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ахмат Густаво Мантуан
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ЗЕНИТ АХМАТ
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