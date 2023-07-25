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Кубок России

Личка доволен прогрессом игроков «Динамо»

25 Июля 2023 • 21:28 Комментировать
Пари НН
1:1
Динамо Москва
окончен после пенальти

После матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Пари НН» главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился своими впечатлениями и отметил, что игроки его команды постепенно привыкают к требованиям тренерского штаба.

Личка выразил удовлетворение игрой своих молодых игроков, среди которых было семь футболистов в возрасте от 20 до 22 лет. Он подчеркнул, что для них это отличная возможность сыграть с сильной командой. Тренер отметил, что по игре команда продемонстрировала улучшение по сравнению с предыдущим матчем против «Краснодара».

«Игроки постепенно привыкают», – сказал Личка «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка Пари НН
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