Личка доволен прогрессом игроков «Динамо»

После матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Пари НН» главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился своими впечатлениями и отметил, что игроки его команды постепенно привыкают к требованиям тренерского штаба.

Личка выразил удовлетворение игрой своих молодых игроков, среди которых было семь футболистов в возрасте от 20 до 22 лет. Он подчеркнул, что для них это отличная возможность сыграть с сильной командой. Тренер отметил, что по игре команда продемонстрировала улучшение по сравнению с предыдущим матчем против «Краснодара».

«Игроки постепенно привыкают», – сказал Личка «Матч ТВ».