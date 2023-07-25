Рыбчинский готов конкурировать за место в основе «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский заявил, что готов навязать конкуренцию в составе команды.

После успешного выступления в матче первого тура Кубка России против «Урала», полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский рассказал, что он рад вернуться в родной клуб и готов бороться за место в составе.

Прошлый сезон футболист провел в «Пари НН» на правах аренды, и теперь он вернулся в родной клуб, готовый сразиться за свое место в команде. Он также подчеркнул, что решение о его выходе на поле и продолжительности игры принимает тренер.

«Сколько бы ни отвелось, столько и сыграю», – сказал Рыбчинский «Матч ТВ».