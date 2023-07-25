«Локомотив» стал первым клубом по числу волевых побед в играх Кубка России

Столичный «Локомотив» во вторник вечером удачно стартовал на групповом этапе нового розыгрыша Кубка России. Подопечные Михаила Галактионова обыграли дома екатеринбургский «Урал» (2:1) и, что особенно важно – оформили волевую победу.

Таким образом, «Локомотив» стал первой командой по числу волевых побед в Кубке России, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». Этот волевой успех стал для «Локо» 10-м, это на одну волевую победу больше, чем у столичного ЦСКА.

Напомним, что «железнодорожники» выступают на групповом этапе Кубка в квартете В вместе с «Уралом», «Ростовом» и казанским «Рубином».

О том, как развивались события вечерней встречи, читайте в нашем обзоре.