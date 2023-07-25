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«Динамо» пропустило в седьмом выездном матче Кубка России подряд, повторив антирекорд

25 Июля 2023 • 20:36 Комментировать

Столичное «Динамо» во вторник вечером сыграло в первом туре группового раунда Кубка России против «Пари НН». Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1.

Примечательно, что сегодня вечером динамовцы повторили клубный антирекорд 20-летней давности в рамках Кубка России – игроки «бело-голубых» пропустили в седьмом гостевом матче в рамках турнира подряд. Фактом делится телеграм-канал «Цифроскоп».

Напомним, что «Динамо» выступает в квартете D, в котором их соперниками, помимо «Пари НН» являются «Краснодар» и «Спартак». В следующем туре группового раунда Кубка подопечные Марцела Лички примут дома «Краснодар», встреча запланирована на 9 августа.

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