Личка пока без побед: «Пари НН» в серии пенальти одолел «Динамо»

Начало матча между «Парии НН» и «Динамо» получилось активным, но все голы в матче так и уместились в первые десять минут. Игра в итоге завершилось вничью, а в серии пенальти точнее оказались хозяева.

Во вторник стартовал Кубок России. Квартет D, где собрались три финалиста турнира последних двух розыгрышей, по праву назвали группой смерти. В первом туре «Динамо», которое не сумело завоевать трофей в 2022-м году отправилось в гости к «Пари НН», который как раз является единственным коллективом из четвёрки, который до решающего матча не добирался.

Уже в дебюте команды обменялись голами. Сначала Севикян перехватил мяч на чужой половине поля, сделал пас на ход Живоглядову, получил обратную передачу и с линии штрафной пробил в нижний угол и открыл счёт. Буквально тут же уже Стаматов неудачно передавал футбольный снаряд Майге, Грулёв оказался первым, проткнув его на Гладышева, который с пары метров переиграл Ботнаря.

Вскоре тот же Грулёв после передачи из глубины ушёл от подката Стаматова и выходил один на один, но пробросил мяч далеко вперёд, однако успел к нему и прострелил на Лесового, которого в свою очереди опередил Трошечкин. Москвичи в целом выглядели активнее и владели инициативой. Нижегородцы же толком не могли выстроить атакующую игру и не подходили больше к воротам молодого Купцова.

По истечению получаса ещё одна ошибка хозяев в обороне едва не стала голевой. Каккоев неудачно сбросил головой мяч, и Грулёв выскакивал к ему, но Ботнарь успел опередить форварда гостей. После этого нижегородцы стали действовать чуть надёжнее и сами организовали пару подходов. Перед свистком на перерыв хозяева едва не вышли вперёд. Стаматов слева навесил в штрафную. Где Севикян опередил Паршивлюка, но головой пробил выше цели. В итоге на перерыв команды ушли при равном счёте.

В начале второй половине Севикян справа ворвался в штрафную и сделал диагональный пас назад на Калинского, который в касание пальнул выше цели. У «Динамо» же после перерыва мало что получалось. В итоге по истечении часа игры Марцел Личка выпустил усиление в лице Арсена Захаряна, Дениса Макарова и Владислава Карапузова, намекая на желание одержать первую победу с командой в официальном матче. Минут через тринадцать перестановка тренера едва не дала результат. После передачи из глубины Грулёв зацепился за мяч и покатил его левее на Захаряна, который выстрелил из-под двух защитников, но совсем немного не попал в створ.

Ближе к концу матча стало казаться, что силы команды покидали. Нижегородцы же и вовсе перестали организовывать какие-то атаки. Жигулёв попробовал издали застать врасплох Купцова, но вратарь был на месте. Динамовцы пытались в концовке всё же надавить, надеясь вырвать победу. Правда, ничего голевого в их исполнении тоже не было. В конце матча Тюкавин пробил издали, и после рикошета мяч летел в угол, но Ботнарь был на месте. В итоге основное время поединка завершилось вничью, и победителя определяла серия пенальти.

Тюкавин и Александров открыли серию одиннадцатиметровых точными ударами, а вот попытку Макарова Ботнарь парировал. Сулейманов же вывел нижегородцев в серии вперёд. Вслед за этим точно пробили Захарян и Жигулёв, а также Карапузов и Юлдошев. Пятый пенальти у динамовцев бил Паршивлюк, но переиграть Ботнаря не смог. Таким образом, «Пари НН» начал Кубок России с победы.

Через две недели во втором туре «Пари НН» отправится на выезд к «Спартаку», обладателю кубка 2022-го года. «Динамо» же также в Москве примет «Краснодар», это будет матч двух последних неудачником финалов турнира. Правда, до этого обе команды ещё проведут матчи в рамках Премьер-лиги. Так, «Динамо» в ближайшем туре отправится на выезд к «Крыльям Советов», а «Пари НН» - в Екатеринбург к «Уралу».

Роман Андреев