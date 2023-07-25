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Кубок России

Личка пока без побед: «Пари НН» в серии пенальти одолел «Динамо»

25 Июля 2023 • 20:35 Комментировать (1)
Пари НН
1:1
Динамо Москва
окончен после пенальти

Начало матча между «Парии НН» и «Динамо» получилось активным, но все голы в матче так и уместились в первые десять минут. Игра в итоге завершилось вничью, а в серии пенальти точнее оказались хозяева.

Протокол игры  
Пари НН1:1Динамо Москва
  1' (:)
(:) 1'  
(:) 2'  
  3' (:)
(:) 3'  
(1:0) Севикян Эдгар7'  
  9'Гладышев Ярослав (1:1)
Ботнарь ВиталийАлександров Виктор  56'Стаматов Матео 46' (Юлдошев Иброгимхалил ( 46') Каккоев НикитаТихий Дмитрий  57'Живоглядов Дмитрий 46' (Сулейманов Тимур ( 46') Майга МамадуТрошечкин Александр 46' (Стоцкий Дмитрий ( 46') Михайлов ЯрославКалинский Николай 63' (Жигулёв Илья ( 63') Севикян Эдгар
Запасные: Кукушкин ИванКорнюшин ДаниилШнапцев МаксимГоцук КириллТолстопятов НиколайМасоэро Лукас ГабриэльНигматуллин Артур
Купцов ИльяПаршивлюк СергейФернандес РобертоМаричаль НиколасБессмертный Станислав  70'Лесовой Даниил 59' (Макаров Денис ( 59') Гагнидзе Лука 59' (Карапузов Владислав ( 59') Кутицкий АлександрЛаксальт ДиегоГрулёв Вячеслав 74' (Тюкавин Константин ( 74') Гладышев Ярослав 59' (Захарян Арсен ( 59')
Запасные: Расулов КурбанЛепский ИванЗазвонкин Иван
25 июля. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).

Во вторник стартовал Кубок России. Квартет D, где собрались три финалиста турнира последних двух розыгрышей, по праву назвали группой смерти. В первом туре «Динамо», которое не сумело завоевать трофей в 2022-м году отправилось в гости к «Пари НН», который как раз является единственным коллективом из четвёрки, который до решающего матча не добирался.

Уже в дебюте команды обменялись голами. Сначала Севикян перехватил мяч на чужой половине поля, сделал пас на ход Живоглядову, получил обратную передачу и с линии штрафной пробил в нижний угол и открыл счёт. Буквально тут же уже Стаматов неудачно передавал футбольный снаряд Майге, Грулёв оказался первым, проткнув его на Гладышева, который с пары метров переиграл Ботнаря.

Вскоре тот же Грулёв после передачи из глубины ушёл от подката Стаматова и выходил один на один, но пробросил мяч далеко вперёд, однако успел к нему и прострелил на Лесового, которого в свою очереди опередил Трошечкин. Москвичи в целом выглядели активнее и владели инициативой. Нижегородцы же толком не могли выстроить атакующую игру и не подходили больше к воротам молодого Купцова.

По истечению получаса ещё одна ошибка хозяев в обороне едва не стала голевой. Каккоев неудачно сбросил головой мяч, и Грулёв выскакивал к ему, но Ботнарь успел опередить форварда гостей. После этого нижегородцы стали действовать чуть надёжнее и сами организовали пару подходов. Перед свистком на перерыв хозяева едва не вышли вперёд. Стаматов слева навесил в штрафную. Где Севикян опередил Паршивлюка, но головой пробил выше цели. В итоге на перерыв команды ушли при равном счёте.

В начале второй половине Севикян справа ворвался в штрафную и сделал диагональный пас назад на Калинского, который в касание пальнул выше цели. У «Динамо» же после перерыва мало что получалось. В итоге по истечении часа игры Марцел Личка выпустил усиление в лице Арсена Захаряна, Дениса Макарова и Владислава Карапузова, намекая на желание одержать первую победу с командой в официальном матче. Минут через тринадцать перестановка тренера едва не дала результат. После передачи из глубины Грулёв зацепился за мяч и покатил его левее на Захаряна, который выстрелил из-под двух защитников, но совсем немного не попал в створ.

Ближе к концу матча стало казаться, что силы команды покидали. Нижегородцы же и вовсе перестали организовывать какие-то атаки. Жигулёв попробовал издали застать врасплох Купцова, но вратарь был на месте. Динамовцы пытались в концовке всё же надавить, надеясь вырвать победу. Правда, ничего голевого в их исполнении тоже не было. В конце матча Тюкавин пробил издали, и после рикошета мяч летел в угол, но Ботнарь был на месте. В итоге основное время поединка завершилось вничью, и победителя определяла серия пенальти.

Тюкавин и Александров открыли серию одиннадцатиметровых точными ударами, а вот попытку Макарова Ботнарь парировал. Сулейманов же вывел нижегородцев в серии вперёд. Вслед за этим точно пробили Захарян и Жигулёв, а также Карапузов и Юлдошев. Пятый пенальти у динамовцев бил Паршивлюк, но переиграть Ботнаря не смог. Таким образом, «Пари НН» начал Кубок России с победы.

Через две недели во втором туре «Пари НН» отправится на выезд к «Спартаку», обладателю кубка 2022-го года. «Динамо» же также в Москве примет «Краснодар», это будет матч двух последних неудачником финалов турнира. Правда, до этого обе команды ещё проведут матчи в рамках Премьер-лиги. Так, «Динамо» в ближайшем туре отправится на выезд к «Крыльям Советов», а «Пари НН» - в Екатеринбург к «Уралу».

Роман Андреев

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Комментарии (1)
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andi
25 Июля 2023 в 20:39
БРАВО ПАРИ НН !!!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Пари НН Пари НН
Динамо Москва Динамо Москва
1
1
3.90 3.65 1.96
Видео
Окончен
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