Адамов и Фернандес могут дебютировать за «Зенит» в матче против «Ахмата»

Новички питерского «Зенита», голкипер Денис Адамов и защитник Марио Фернандес попали в заявку на матч первого тура группового раунда Кубка России против «Ахмата». А значит, могут дебютировать за новый клуб в вечерней встрече вторника.

Напомним, Адамов перебрался в «Зенит» в последние сутки, его предыдущим клубом был «Сочи». Фернандес вернулся в Россию из Бразилии, где выступал за «Интернасьонал».