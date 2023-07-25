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Адамов и Фернандес могут дебютировать за «Зенит» в матче против «Ахмата»

25 Июля 2023 • 20:29 Комментировать
Зенит
0:0
Ахмат
1 1.48 X 4.90 2 6.80
1-й тайм

Новички питерского «Зенита», голкипер Денис Адамов и защитник Марио Фернандес попали в заявку на матч первого тура группового раунда Кубка России против «Ахмата». А значит, могут дебютировать за новый клуб в вечерней встрече вторника.

Напомним, Адамов перебрался в «Зенит» в последние сутки, его предыдущим клубом был «Сочи». Фернандес вернулся в Россию из Бразилии, где выступал за «Интернасьонал».

Ранее «Зенит» и «Ахмат» представили свои составы на грядущий поединок. Напомним, стартует он в 20:45 по московскому времени. Текстовую трансляцию матча проводит портал LiveResult.ru.
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Марио Фернандес Денис Адамов
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ЗЕНИТ АХМАТ
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