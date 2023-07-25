Быстрый пропущенный гол не помеха: «Локомотив» одержал волевую победу над «Уралом» в Кубке России

Пока «Пари НН» в Кубке России принимал «Динамо», в этом же турнире «Локомотив» играл дома с «Уралом».

Навороченная система Кубка, опробованная в предыдущем сезоне, признана руководством российского футбола удачной. Поэтому она была сохранена с одним изменением, которое проявится ещё нескоро. Речь идёт об отмене второго финала в нижней сетке. Ну и есть временная разница. Если в 2022 году групповой этап Пути РПЛ стартовал 30 августа, то теперь он начался 25 июля.

«Локомотив» и «Урал» сейчас попали в одну группу с «Ростовом» и «Рубином». Делать какие-то прогнозы насчёт итогового расположения команд опрометчиво ещё и потому, что градация очков в случае побед и поражений в сериях пенальти предполагает слишком много разных вариантов. Что касается первого тура чемпионата России, то там «Локомотив» испытал проблемы в домашнем матче с «Рубином», где отыгрался лишь в концовке. Ну а «Урал» сенсационно победил ЦСКА.

Екатеринбуржцы удачно начали и отчётный матч. Нацеленность «шмелей» на ворота соперника проявилась уже на первых секундах встречи. Сунгатулин подобрал мяч в районе линии чужой штрафной площади и пробил в руки Лантратова. Это был тревожный звоночек, на который «путейцы» не отреагировали должным образом. В результате вскоре хозяева пропустили-таки гол. Бевеев вбросил аут на левом фланге, а далее через Каштанова, Юшина и Кики мяч дошёл прострелом до Аюпова, пробившего в створ впротивоход Лантратову (0:1).

Первый тайм

«Урал» весьма активно действовал на половине поля «железнодорожников» в течение первой половины тайма. И если был бы поконкретнее впереди – забил бы ещё. Однако «Локомотив» слишком рано было списывать со счетов. Первый полумомент Антон Миранчук имел ещё на пятой минуте, когда ударил низом с подступов к штрафной в ближний угол и заработал угловой. На 24-й минуте случилась практически копия той ситуации. «Красно-зелёные» стали пробуждаться.

Характер игры кардинально переменился. Теперь уже «Локомотив» реально угрожал воротам своего оппонента. И по истечении получаса игры «Урал» не выдержал. Удар Баринова после передачи справа пришёлся в руки Помазуна. Выскочивший один на один Изидор после паса-конфетки Миранчука пробил также в голкипера. Но уже через минуту на табло всё-таки загорелась вторая единичка. Самошников закинул на правый полуфланг Миранчуку, который грудью принял мяч, не допустил до него Эмерсона и прострелил к ближней штанге. А там расторопнее Помазуна и Мамина оказался Изидор, проткнувший мяч в ворота.

В конце тайма команды обменялись опасными моментами. Дальний удар Миранчука в левый угол на этот раз оказался поопасней, чем раньше, но Помазун был начеку и благополучно с ним справился. Юшин же отвечал своей попыткой из зоны правого инсайда и не попал в дальний угол.

Второй тайм

После перерыва также не обошлось без быстрого гола. Причём более быстрого, чем в первом тайме. Эмерсон на фланге скинул мяч Бевееву, который неудачно его обработал. Подхватил же сферу Изидор, выпиливший подачу к вратарской площади. Там Мамин снова остался не у дел, в то время как Тикнизян влёт переправил мяч в сетку (2:1).

Выйдя вперёд в счёте, «Локомотив» заиграл вторым номером. Импульса атакам «Урала», помимо Шеттине, добавил молодой Ишков. Приличный удар он нанёс на 73-й минуте – Лантратову пришлось постараться, чтобы сделать спасение. Егорычев ещё хитро закидывал мяч по уходящей в дальний угол – вратарь хозяев сумел дотянуться. Кроме того, Егорычев из убойной позиции простил «железнодорожников». В другом эпизоде Егорычев и Шеттине помешали друг другу пробить через себя – Лантратов отвёл угрозу. На добивании был Мишкич, поднявший мяч выше створа.

В концовке команды могли ещё забить по автоголу, однако всё-таки избежали таких казусов – в итоге были угловые. На подачи последних двух корнеров «Урала» вперёд ходил Помазун, но безуспешно. «Локомотив» одержал волевую победу со счётом 2:1 в достаточно привлекательном по игре матче. Что интересно, все три гола были забиты футболистами, которые отличались в минувшую субботу и в матчах чемпионата России.

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Кирилл Иванцов