Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Быстрый пропущенный гол не помеха: «Локомотив» одержал волевую победу над «Уралом» в Кубке России

25 Июля 2023 • 20:28 Комментировать
Локомотив Москва
2:1
Урал
окончен

Пока «Пари НН» в Кубке России принимал «Динамо», в этом же турнире «Локомотив» играл дома с «Уралом».

Протокол игры  
Локомотив Москва2:1Урал
  8'Аюпов Тимур (0:1)
(1:1) Изидор Вильсон34'  
(2:1) Тикнизян Наир49'  
Лантратов ИльяКузьмичёв ИванМитай МариоПогостнов ЕгорСамошников ИльяБаринов Дмитрий  83'Карпукас Артём 61' (Марадишвили Константин ( 61') Миранчук Антон 78' (Глушенков Максим ( 78'  82') Рыбчинский Дмитрий 46' (Пиняев Сергей ( 46') Изидор Вильсон 61' (Дзюба Артём ( 61') Раков Вадим 46' (Тикнизян Наир ( 46')
Запасные: Ненахов МаксимКуликов ДаниилФассон ЛукасМорозов ЕвгенийСарвели ВладиславЖемалетдинов РифатГильерме дос Сантос
Мамин Артём  80'Помазун ИльяЭмерсон РамосАюпов Тимур  54' 78' (Бегич Сильвие ( 78') Бевеев Мингиян 57' (Мишкич Даниэль ( 57') Кулаков ДенисСунгатулин Фаниль 57' (Ишков Илья ( 57') Егорычев АндрейКаштанов Алексей 46' (Дмитриев Игорь ( 46') КикиЮшин Александр 46' (Гильерме Шеттине ( 46')
Запасные: Мосин ЕгорБуркин Дмитрий
25 июля. Стадион "РЖД Арена (Москва)".

Навороченная система Кубка, опробованная в предыдущем сезоне, признана руководством российского футбола удачной. Поэтому она была сохранена с одним изменением, которое проявится ещё нескоро. Речь идёт об отмене второго финала в нижней сетке. Ну и есть временная разница. Если в 2022 году групповой этап Пути РПЛ стартовал 30 августа, то теперь он начался 25 июля.

«Локомотив» и «Урал» сейчас попали в одну группу с «Ростовом» и «Рубином». Делать какие-то прогнозы насчёт итогового расположения команд опрометчиво ещё и потому, что градация очков в случае побед и поражений в сериях пенальти предполагает слишком много разных вариантов. Что касается первого тура чемпионата России, то там «Локомотив» испытал проблемы в домашнем матче с «Рубином», где отыгрался лишь в концовке. Ну а «Урал» сенсационно победил ЦСКА.

Екатеринбуржцы удачно начали и отчётный матч. Нацеленность «шмелей» на ворота соперника проявилась уже на первых секундах встречи. Сунгатулин подобрал мяч в районе линии чужой штрафной площади и пробил в руки Лантратова. Это был тревожный звоночек, на который «путейцы» не отреагировали должным образом. В результате вскоре хозяева пропустили-таки гол. Бевеев вбросил аут на левом фланге, а далее через Каштанова, Юшина и Кики мяч дошёл прострелом до Аюпова, пробившего в створ впротивоход Лантратову (0:1).

Первый тайм

«Урал» весьма активно действовал на половине поля «железнодорожников» в течение первой половины тайма. И если был бы поконкретнее впереди – забил бы ещё. Однако «Локомотив» слишком рано было списывать со счетов. Первый полумомент Антон Миранчук имел ещё на пятой минуте, когда ударил низом с подступов к штрафной в ближний угол и заработал угловой. На 24-й минуте случилась практически копия той ситуации. «Красно-зелёные» стали пробуждаться.

Характер игры кардинально переменился. Теперь уже «Локомотив» реально угрожал воротам своего оппонента. И по истечении получаса игры «Урал» не выдержал. Удар Баринова после передачи справа пришёлся в руки Помазуна. Выскочивший один на один Изидор после паса-конфетки Миранчука пробил также в голкипера. Но уже через минуту на табло всё-таки загорелась вторая единичка. Самошников закинул на правый полуфланг Миранчуку, который грудью принял мяч, не допустил до него Эмерсона и прострелил к ближней штанге. А там расторопнее Помазуна и Мамина оказался Изидор, проткнувший мяч в ворота.

В конце тайма команды обменялись опасными моментами. Дальний удар Миранчука в левый угол на этот раз оказался поопасней, чем раньше, но Помазун был начеку и благополучно с ним справился. Юшин же отвечал своей попыткой из зоны правого инсайда и не попал в дальний угол.

Второй тайм

После перерыва также не обошлось без быстрого гола. Причём более быстрого, чем в первом тайме. Эмерсон на фланге скинул мяч Бевееву, который неудачно его обработал. Подхватил же сферу Изидор, выпиливший подачу к вратарской площади. Там Мамин снова остался не у дел, в то время как Тикнизян влёт переправил мяч в сетку (2:1).

Выйдя вперёд в счёте, «Локомотив» заиграл вторым номером. Импульса атакам «Урала», помимо Шеттине, добавил молодой Ишков. Приличный удар он нанёс на 73-й минуте – Лантратову пришлось постараться, чтобы сделать спасение. Егорычев ещё хитро закидывал мяч по уходящей в дальний угол – вратарь хозяев сумел дотянуться. Кроме того, Егорычев из убойной позиции простил «железнодорожников». В другом эпизоде Егорычев и Шеттине помешали друг другу пробить через себя – Лантратов отвёл угрозу. На добивании был Мишкич, поднявший мяч выше створа.

В концовке команды могли ещё забить по автоголу, однако всё-таки избежали таких казусов – в итоге были угловые. На подачи последних двух корнеров «Урала» вперёд ходил Помазун, но безуспешно. «Локомотив» одержал волевую победу со счётом 2:1 в достаточно привлекательном по игре матче. Что интересно, все три гола были забиты футболистами, которые отличались в минувшую субботу и в матчах чемпионата России.

Реклама


Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Урал Кубок России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Пари НН Пари НН
Динамо Москва Динамо Москва
1
1
3.90 3.65 1.96
Видео
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Урал Урал
2
1
1.75 4.00 4.60
Видео
24 мин
Зенит Зенит
Ахмат Ахмат
0
0
1.35 5.60 8.40
Видео
26.07.23 в 16:15
Оренбург Оренбург
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
4.30 4.20 1.75
Видео
26.07.23 в 18:30
Крылья Советов Крылья Советов
Балтика Балтика
2.29 3.65 3.05
Видео
26.07.23 в 18:30
Факел Факел
Сочи Сочи
2.80 3.40 2.60
Видео
26.07.23 в 20:45
Ростов Ростов
Рубин Рубин
2.28 3.65 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Июля
21:02 · Кубок России
«Локомотив» стал первым клубом по числу волевых побед в играх Кубка России
20:42 · Россия. Премьер-лига
Аюпов забил за «Урал» в двух дебютных матчах в разных турнирах
20:36 · Кубок России
«Динамо» пропустило в седьмом выездном матче Кубка России подряд, повторив антирекорд
20:29 · Кубок России
Адамов и Фернандес могут дебютировать за «Зенит» в матче против «Ахмата»
20:24 · Кубок России
Клаудиньо и Мантуан – в основе «Зенита» на кубковый матч с «Ахматом»
20:15 · Кубок России
«Зенит» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:48 · Кубок России
Тикнизян забил, проведя несколько минут на поле, «Локомотив» уже ведёт
19:15 · Кубок России
Изидор сравнял счёт в матче «Локомотив» - «Урал»
18:49 · Кубок России
Быстрый гол Аюпова позволил «Уралу» открыть счёт в матче с «Локомотивом»
18:47 · Кубок России
Стало известно, сможет ли Кади сыграть против «Спартака»
18:45 · Кубок России
«Пари НН» и «Динамо» забили по голу в самом дебюте матча
18:43 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов пожелал «Уралу» стабильности
18:27 · Кубок России
Личка: «Я как тренер, понятно, не хочу, чтобы Захарян уходил»
18:23 · Кубок России
Юран: «Жду с нетерпением двух легионеров»
18:21 · Кубок России
Ганчаренко пообещал не играть всё время в пять защитников
Все новости