Клаудиньо и Мантуан – в основе «Зенита» на кубковый матч с «Ахматом»

Питерский «Зенит» и грозненский «Ахмат» назвали составы на очный матч первого тура группового этапа Кубка России. Он стартует в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» в 20:45 по местному времени.
«Зенит»: Васютин, Караваев, Чистяков, Алип, Круговой, Ду Кейрос, Ерохин, Мантуан, Клаудиньо, Мостовой, Сергеев;
«Ахмат»: Шелия, Челикович, Тодорович, Уциев, Семенов, Диванович, Камилов, Бериша, Быстров, Ильин, Агаларов.Напомним, что за событиями грядущей встречи можно следить в текстовой трансляции матча, её проводит портал LiveResult.ru.
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