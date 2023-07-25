Тикнизян забил, проведя несколько минут на поле, «Локомотив» уже ведёт

В эти минуты проходит кубковый матч между «Локомотивом» и «Уралом». Хозяева отметились быстрым голом, но в самом начале второго тайма уже москвичи оказались впереди. Вильсон Изидор перехватил мяч на чужой половине поля, прошел немного вперед и прицельно прострелил в штрафную на Наира Тикнизяна, который в касание с лета вонзил мяч в сетку. Отметим, что Тикнизян только-только вышел на поле, заняв место Дмитрия Рыбчинского. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.