«Локомотив» принимает «Урал» в кубковом матче. Команда Михаила Галактионова быстро пропустила удар Тимура Аюпова и лишь спустя полчаса отыгралась. Антон Миранчук с правого угла штрафной прострелил на ближнюю штангу, где Вильсон Изидор переправил мяч в цель, голкипер с защитником не смогли помешать этой угрозу. На табло зажглись единицы - 1:1. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.
Изидор сравнял счёт в матче «Локомотив» - «Урал»
|Локомотив Москва
|Урал
перерыв
Оценить новость
Бонусы букмекеров
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 ИюляВсе новости
Бан пользователя