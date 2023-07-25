Изидор сравнял счёт в матче «Локомотив» - «Урал»

«Локомотив» принимает «Урал» в кубковом матче. Команда Михаила Галактионова быстро пропустила удар Тимура Аюпова и лишь спустя полчаса отыгралась. Антон Миранчук с правого угла штрафной прострелил на ближнюю штангу, где Вильсон Изидор переправил мяч в цель, голкипер с защитником не смогли помешать этой угрозу. На табло зажглись единицы - 1:1. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.