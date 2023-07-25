Быстрый гол Аюпова позволил «Уралу» открыть счёт в матче с «Локомотивом»

Двумя матчами в одно время стартует кубковый турнир нового сезона. «Пари НН» и «Динамо» уже забили по голу. Открыт счёт и в параллельном поединке, где «Локомотив» принимает «Урал». Гости разыграли красивую комбинацию, от Кики мяч полетел на Тимура Аюпова, которому никто не помешал пробить с правого угла вратарской под перекладину. Счет открыт, «Урал» ведет 1:0. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.