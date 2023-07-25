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Кубок России

Стало известно, сможет ли Кади сыграть против «Спартака»

25 Июля 2023 • 18:47 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
1 2.70 X 3.85 2 2.35
27.07 20:00

Хелсио Алиск, агент полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, ответил на вопрос о состоянии своего клиента.

«К игре против «Спартака» он будет в порядке», — приводит слова агента издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, 27-летний бразилец пропустил остаток прошлого сезона из-за перелома лицевой кости.

В первом туре РПЛ «Краснодар» одержал уверенную победу над «Динамо» со счетом 3:1.

Следующий матч «быки» проведут 27 июля против «Спартака». Встреча первого тура группового этапа Кубка России начнется в 20:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Хелсио Алиск Кади Боржес
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КРАСНОДАР СПАРТАК МОСКВА
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