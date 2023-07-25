Ганчаренко пообещал не играть всё время в пять защитников

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Локомотивом».

- Во втором матче подряд после первого тура чемпионата вы выходите играть в пять защитников, хотя в основном во второй части прошлого сезона играли в четыре. Это новая схема «Урала» в этом году, или все это ситуативно?

- Нет, конечно, это ситуативно, потому что мы должны быть вариативными. Учитывая то, что сейчас нет Сиссе, мы используем схему такую. Если будет Сиссе - будем думать, учитывая, что также нет Филиппенко… На данный момент нам более удобно именно так играть.

- У вас была эмоциональная победа в первом туре над «армейцами». Удалось ли восстановиться психологически? Да и на физическое восстановление тоже не так много было времени.

- Я думаю, да, потому что мы с прошлого года готовы к такому графику, достаточно хорошо его изучили, потому что достаточно далеко зашли в кубковых матчах, поэтому не думаю, что у нас могут быть какие-то проблемы.

- Те изменения, которые есть в обороне и в опорной зоне, с чем они связаны?

- Мы понимаем, что это кубковый матч. Надо задействовать как можно более широкую обойму, поэтому какая-то ротация должна быть.