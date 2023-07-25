Юран отреагировал на полурезервный состав «Динамо» на матч Кубка России

Наставник «Пари НН» Сергей Юран считает, что московское «Динамо» всё равно является фаворитом грядущего матча первого тура группового раунда Кубка России.

Напомним, ранее «бело-голубые» выставили на игру полурезервный состав.

«У «Динамо» на скамейке достаточно хороших футболистов, они себе эту ротацию позволить могут и поэтому всё равно остаются фаворитом встречи», - цитирует Юрана «Матч ТВ».

Напомним, поединок «Пари НН» и «Динамо» состоится в 18:30 по московскому времени в Нижнем Новгороде. LiveResult.ru проводит прямой текстовый онлайн события.