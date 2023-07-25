Галактионов объяснил 8 перестановок в составе

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Уралом».

- Восемь изменений в стартовом составе по сравнению с первым туром чемпионата. С чем связана такая ротация?

- У нас есть группа игроков, которые конкурируют между собой. Тем более что матч через два на третий. Мы приняли решение, что более свежие футболисты на эту игру, а остальные по ходу матча готовятся игру усилить.

- Это вопрос ротации непосредственно турнира, или есть же недовольство тем составом, который был в первом туре против «Рубина»?

- Нет. Определенные моменты по качеству игры были, не к отдельным людям, а по организации, мы их проговорили, а по сегодняшней стратегии матча, как я сказал в начале, начинают более свежие футболисты, которые готовы, которые конкурируют, которые получают шанс выйти в основном составе.