Личка объяснил выбор основного состава «Динамо» на матч с «Пари НН»

Во вторник вечером столичное «Динамо» в Нижнем Новгороде встречается с местным клубом «Пари НН». Наставник «бело-голубых» Марцел Личка объяснил свой выбор состава на матч группового раунда Кубка России.

«Кубковый матч – это шанс для игроков запаса себя показать, а для меня - посмотреть на них на поле. Мы в пятницу провели первый матч, скоро нас ждет новая игра в чемпионате — три игры за восемь дней», - рассуждает Личка для «Матч ТВ».

Напомним, ранее мы сообщали, что в Нижний Новгород не поехали восемь игроков «Динамо». За час до встречи оба клуба представили свои стартовые составы.

«Пари НН» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн