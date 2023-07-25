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Кубок России

«Локомотив» и «Урал» назвали составы на матч Кубка России

25 Июля 2023 • 17:36 Комментировать
Локомотив Москва
...
Урал
Через 0 ч. 32 мин.

Столичный «Локомотив» во вторник вечером принимает екатеринбургский «Урал» в рамках первого тура группового этапа Кубка России. Команды огласили составы на очный матч.

«Локомотив»: Лантратов, Самошников, Погостнов, Кузьмичёв, Митай, Баринов, Карпукас, Рыбчинский, Миранчук, Изидор, Раков;

«Урал»: Помазун, Кулаков, Мамин, Бевеев, Эмерсон, Кики, Сунгатулин, Аюпов, Егорычев, Каштанов, Юшин;

Напомним, что стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 18:30 на «РЖД Арене». Не пропустите текстовую трансляцию матча – её организует коллектив портала LiveResult.ru.
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА УРАЛ
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