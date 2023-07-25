«Локомотив» и «Урал» назвали составы на матч Кубка России

Столичный «Локомотив» во вторник вечером принимает екатеринбургский «Урал» в рамках первого тура группового этапа Кубка России. Команды огласили составы на очный матч.
«Локомотив»: Лантратов, Самошников, Погостнов, Кузьмичёв, Митай, Баринов, Карпукас, Рыбчинский, Миранчук, Изидор, Раков;
«Урал»: Помазун, Кулаков, Мамин, Бевеев, Эмерсон, Кики, Сунгатулин, Аюпов, Егорычев, Каштанов, Юшин;Напомним, что стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 18:30 на «РЖД Арене». Не пропустите текстовую трансляцию матча – её организует коллектив портала LiveResult.ru.
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