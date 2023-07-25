«Пари НН» и «Динамо» огласили стартовые составы на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы на матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором футбольный клуб «Пари НН» примет московское «Динамо».
Место в ворота столичного клуба впервые займет Илья Купцов.
Стартовый состав «Пари НН»: Ботнарь, Александров, Живоглядов, Каккоев, Калинский, Майга, Михайлов, Севикян, Стаматов, Тихий, Трошечкин.
Стартовый состав «Динамо»: Купцов, Паршивлюк, Фернандес, Маричаль, Бессмертный, Лаксальт, Кутицкий, Гагнидзе, Лесовой, Гладышев, Грулёв.
Поединок начнётся в 18:30 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция пройдет на сайте LiveResult.ru.
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