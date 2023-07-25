Восемь футболистов не помогут «Динамо» в матче с «Пари НН»

Московское «Динамо» прибыло в Нижний Новгород без восьми основных футболистов.

По информации «Спорт-Экспресса», главный тренер «бело-голубых» Марцел Личка не взял с собой защитников Фабиана Бальбуэну, Эли Дасу и Дмитрия Скопинцева, полузащитника Даниила Фомина, а также нападающих Муми Нгамалё и Фёдора Смолова.

Ранее сообщалось, что «Динамо» приехало без вратарей Антона Шунина и Игоря Лещука.

Сегодня, 25 июля, «Динамо» встретится с «Пари НН» в рамках первого тура группового этапа Кубка России. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 18:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Напомним, в первом матче РПЛ подопечные Лички проиграли «Краснодару» со счетом 1:3.