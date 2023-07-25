«Зенит» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Кубке России по футболу встречаются «Зенит» и «Ахмат».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Зенит - Ахмат
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Протокол игры
Васютин Александр•Круговой Данил•Алип Нуралы•Чистяков Дмитрий•Караваев Вячеслав•Ерохин Александр•Кейрос Ду•Мостовой Андрей•Клаудиньо Родригес•Мантуан Густаво•Сергеев Иван II
Шелия Гиорги•Быстров Марат•Семёнов Андрей Игоревич•Челикович Ясмин•Уциев Ризван•Диванович Заим•Камилов Владислав•Бериша Бернард•Тодорович Дарко•Агаларов Гамид•Ильин Владимир
25 июля. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).
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