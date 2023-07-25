«Локомотив» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В Кубке России по футболу встречаются «Локомотив» и «Урал».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Локомотив Москва - Урал
Доступ после регистрации
Протокол игры
|8'Аюпов Тимур (0:1)
|(1:1) Изидор Вильсон34'
Лантратов Илья•Кузьмичёв Иван•Митай Марио•Погостнов Егор•Самошников Илья•Баринов Дмитрий•Карпукас Артём•Миранчук Антон•Рыбчинский Дмитрий•Изидор Вильсон•Раков Вадим
25 июля. Стадион "РЖД Арена (Москва)".
Бан пользователя