«Пари НН» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В Кубке России по футболу встречаются «Пари НН» и «Динамо».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Пари НН - Динамо Москва
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Протокол игры
|(1:0) Севикян Эдгар7'
|9'Гладышев Ярослав (1:1)
Ботнарь Виталий•Александров Виктор•Стаматов Матео•Каккоев Никита•Тихий Дмитрий•Живоглядов Дмитрий•Майга Мамаду•Трошечкин Александр•Михайлов Ярослав•Калинский Николай•Севикян Эдгар
Купцов Илья•Паршивлюк Сергей•Фернандес Роберто•Маричаль Николас•Бессмертный Станислав•Лесовой Даниил•Гагнидзе Лука•Кутицкий Александр•Лаксальт Диего•Грулёв Вячеслав•Гладышев Ярослав
25 июля. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).
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