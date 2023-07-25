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Булыкин поделился ожиданиями от матча «Локомотив» - «Урал»

25 Июля 2023 • 15:24 Комментировать
Локомотив Москва
...
Урал
Через 2 ч. 14 мин.

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Пути РПЛ Кубка Росси между столичным клубом и «Уралом».

Экс-игрок сборной России отметил, что уральский клуб всегда хорошо выступает в национальном Кубке, ведь он ставит такую задачу и серьезно к ней относится, поэтому он считает, что шансы на успех равны.

«Само собой, буду болеть за «Локомотив». Надеюсь, что у команды будут возможности выиграть этот матч и она их грамотно использует. Думаю, «Локо» выиграет со счетом 2:1», - заявил Булыкин в разговоре с «Матч ТВ».

Поединок состоится сегодня, 25 июля, и начнется в 18:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Урал Дмитрий Булыкин
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА УРАЛ
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