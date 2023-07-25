Fan ID может появиться на матчах Кубка России, об этом сообщает телеграм-канал «Мутко Против».

По данным источника, МВД России вышло с инициативой ввести действие паспорта болельщика и на кубковые матчи пути РПЛ.

Напомним, что пропускная система начала действовать на всех стадионах, которые принимают матчи РПЛ, со второй части прошлого сезона

Многие активные болельщики приняли решение бойкотировать матчи до полной отмены закона, из-за чего резко упала посещаемость.

Однако недавно фанатские объединения приняли решение посещать кубковые матчи, где не требуются паспорта болельщиков (все матчи, кроме финала).