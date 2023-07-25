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Fan ID может появиться на матчах Кубка России

25 Июля 2023 • 12:58 Комментировать (4)

Fan ID может появиться на матчах Кубка России, об этом сообщает телеграм-канал «Мутко Против».

По данным источника, МВД России вышло с инициативой ввести действие паспорта болельщика и на кубковые матчи пути РПЛ.

Напомним, что пропускная система начала действовать на всех стадионах, которые принимают матчи РПЛ, со второй части прошлого сезона

Многие активные болельщики приняли решение бойкотировать матчи до полной отмены закона, из-за чего резко упала посещаемость.

Однако недавно фанатские объединения приняли решение посещать кубковые матчи, где не требуются паспорта болельщиков (все матчи, кроме финала).

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Комментарии (4)
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One Live
25 Июля 2023 в 13:42
Надо еще понизить посещаемость матчей))
Все таки терпилы те, кто сделал FAN ID!
ингерман
25 Июля 2023 в 13:28
ай.. мона глубжее капнуць?.. это искусственнае создание пассионарнава талчка.. А-ха-ха-ха! )))
Kirolnic
25 Июля 2023 в 13:17
Чем меньше народа ходит на матчи, тем проще МВД России
Kirolnic
25 Июля 2023 в 13:08
Правильно, нужен контрольный выстрел в сторону футбола.
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