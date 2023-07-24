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Сухой обслужит матч «Краснодар» - «Спартак» - другие назначения на Кубок России

24 Июля 2023 • 12:17 Комментировать

Стали известны главные арбитры на матч первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Бригада Алексея Сухого обслужит матч между «Краснодаром» и московским «Спартаком». 

Назначение судей на матчи первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России:

«Локомотив» - «Урал» - Артур Фёдоров;
«Пари НН» - «Динамо» - Роман Галимов;
«Зенит» - «Ахмат» - Сергей Цыганок;
«Оренбург» - ЦСКА - Павел Кукуян;
«Крылья Советов» - «Балтика» - Роман Сафьян;
«Факел» - «Сочи» - Сергей Чебан;
«Ростов» - «Рубин» - Евгений Буланов;
«Краснодар» - «Спартак» - Алексей Сухой. 

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок России Алексей Сухой
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