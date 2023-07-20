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Кубок России

Тарасов озвучил амбициозные цели «Родины Медиа»

20 Июля 2023 • 03:14 Комментировать

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов поведал, какие цели ставит перед собой клуб «Родина Медиа», цвета которого он защищает в настоящий момент, в Кубке России. Его спросили об этом журналисты - и Тарасов заявил, ссылаясь на слова своего партнера по команде Саши T-Killah (онлайн-псевдоним футболиста, что команда должна выиграть трофей.

- Какая задача стоит перед командой в Кубке России? Как сказал мой партнёр и друг Саша T-killah — выиграть Кубок России. Он поставил такую задачу, не я. Значит, будем стараться её выполнить, - цитирует слова Тарасова издание «Чемпионат».

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Тарасов родина медиа
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