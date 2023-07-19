​Фанаты «Зенита» обвинили клуб в «скотском отношении»

«Зенит» накануне объявил об остановке продажи части билетов на игру Кубка России против «Ахмата» для активных болельщиков. Клуб сослался на то, что сцена на трибуне D не может быть демонтирована ко дню матча.

Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» отреагировало на сложившуюся ситуацию. В своём заявлении «Ландскрона» подчёркивает, что договорённости с клубом о возвращении «Виража» на кубковый матч оказались пустыми словами.

«Доподлинно неизвестно, с чем связана ситуация: с давлением со стороны силовиков или какими-либо другими «объективными причинами». На наш взгляд, любой из этих вариантов не отменяет скотского отношения клуба к своим фанатам», - говорится в заявлении.

«Ландскрона» подчёркивает, что объединение остаётся верным команде вне зависимости от отношений с руководителями «Зенита».

Матч Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом» пройдёт во вторник, 25 июля.