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Кубок России

​Фанаты «Зенита» обвинили клуб в «скотском отношении»

19 Июля 2023 • 20:21 Комментировать (1)
Зенит
...
Ахмат
25.07 20:45

«Зенит» накануне объявил об остановке продажи части билетов на игру Кубка России против «Ахмата» для активных болельщиков. Клуб сослался на то, что сцена на трибуне D не может быть демонтирована ко дню матча.

Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» отреагировало на сложившуюся ситуацию. В своём заявлении «Ландскрона» подчёркивает, что договорённости с клубом о возвращении «Виража» на кубковый матч оказались пустыми словами.

«Доподлинно неизвестно, с чем связана ситуация: с давлением со стороны силовиков или какими-либо другими «объективными причинами». На наш взгляд, любой из этих вариантов не отменяет скотского отношения клуба к своим фанатам», - говорится в заявлении.

«Ландскрона» подчёркивает, что объединение остаётся верным команде вне зависимости от отношений с руководителями «Зенита».

Матч Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом» пройдёт во вторник, 25 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ландскрона
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ЗЕНИТ АХМАТ
Комментарии (1)
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wertygaz
19 Июля 2023 в 20:49
А Вы думали Зенит для Вас? Он только для Миллера…
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