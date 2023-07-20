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Кубок России

Чего ждать от клубов Медиалиги в нынешнем розыгрыше Кубка России

20 Июля 2023 • 10:00 Комментировать

В текущем розыгрыше Кубка России примут участие три клуба из Медиалиги: 2DROTS, «Амкал» и «Родина Медиа». Отметим, что в начале июля завершился третий сезон Медиалиги. Чемпионом стала «Родина Медиа», которая в финале обыграла 2DROTS со счётом 3:1 и впервые стала чемпионом. «Амкал» завоевал бронзовые медали и получил право сыграть в Кубке России. В прошлом сезоне клубы из Медиалиги «наделали шуму» в Кубке России. Чего ждать от них в новом розыгрыше? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, какие шансы есть у клубов Медиалиги в предстоящем розыгрыше Кубка России.

Кто в соперниках

По результатам состоявшейся жеребьёвки Кубка России сезона-2023/24 клубы Медиалиги получили следующих соперников

2DROTS – «Сахалин» Южно-Сахалинск

«Амкал» – «Знамя» Ногинск

«Родина Медиа» – «Динамо» Вологда

Южно-Сахалинский клуб выступает во Второй лиге (дивизион Б, группа 3). Сахалинская команда в последние сезоны является аутсайдером третьего по значимости дивизиона России, занимая места не выше 14-го. Лучший сезон «Сахалина» – 2014/15. В ту пору клуб вышел в ФНЛ, но сразу же вылетел из турнира.

«Динамо» Вологда в этом году отпраздновала своё 97-летие. В сезоне-2021 клуб стал победителем третьего дивизиона «Золотое кольцо», завоевав право выступления во Второй лиге, в которой в сезоне-2022/23 стал восьмым.

Наиболее известным соперником медиакоманд является ногинское «Знамя». Клуб имеет богатейшую историю, которая ведёт свой отсчёт с 1911 года. Участник Второй лиги (дивизион Б, группа 3) известен тем, что в последнее время его цвета защищали РоманПавлюченко, Ренат Янбае, Андрей Ещенко и Тарас Бурлак.

Что было в том году

Впервые клубы Медилиги приняли участие в Кубке России. «Амкал» и 2DROTS, как наиболее популярные клубы лиги, получили право проверить свои силы в матчах с командами Второй лиги. И сразу же грянул успех: 2DROTS разгромили в 1/256 «Чертаново» 3:0, «Амкал» прошёл «Зоркий» из Красногорска на той же стадии в серии пенальти!

На этапе 1/128 финала 2DROTS не повезло в серии послематчевых пенальти с «Текстильщиком», но «Амкал» продолжил удивлять футбольную общественность. «Тверь» была бита 1:0. У команды Германа «El Classico» Попкова могло бы получиться ещё лучше, но послематчевые 11-метровые с питерской «Звездой» выбили её на стадии 1/64 финала. 

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Наверняка клубы Медиалиги надеются как минимум повторить результат прошлого сезона, а то и добиться большего!

Смогут ли пройти дальше?

У всех трёх клубов, которые представляют Медиалигу, есть шансы на победу в первом раунде. Клубы, с которыми им предстоит сыграть, вполне им по силам.

В случае успеха 2DROTS на этапе 1/128 финала ждёт «Муром», а на стадии 1/64 финала может выпасть «Чертаново».

«Амкал» попадёт на ивановский «Текстильщик» в 1/128 финала, если пройдёт первый раунд. Дальше их ждёт победитель пары «Спартак» (Кострома) – «Родина Медиа»/«Динамо» Вологда. Таким образом, клубы Медиалиги могут сыграть между собой в рамках 1/64 финала Кубка России!

Участие команд Медиалиги в прошлом сезоне Кубка России повысило статус турнира и приковало к себе внимание болельщиков уже на первой стадии турнира. Такого не было никогда. Неудивительно, что в этом сезоне было выдано три места для команд Медиалиги. Хочется верить, что и в текущем розыгрыше Кубка России клубы из Медиалиги смогут удивить футбольных болельщиков. Тем более что их уровень уже приблизился ко Второй лиге, а в одной отдельно взятой игре они смогут показать свой максимум.

Обо всех результатах жеребьёвки можно узнать здесь 

Клуб
Достижения
«Родина Медиа»Чемпион Медиалиги (июль 2023)
2DROTSДвукратный чемпион Медиалиги (июль 2022, декабрь 2022)
«Амкал»Участник 1/64 финала Кубка России сезона-2022/23
Константин Лицин
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Евро-Футбол.Ру,
Кубок России Амкал медиалига 2DROTS родина медиа
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