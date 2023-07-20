Чего ждать от клубов Медиалиги в нынешнем розыгрыше Кубка России

В текущем розыгрыше Кубка России примут участие три клуба из Медиалиги: 2DROTS, «Амкал» и «Родина Медиа». Отметим, что в начале июля завершился третий сезон Медиалиги. Чемпионом стала «Родина Медиа», которая в финале обыграла 2DROTS со счётом 3:1 и впервые стала чемпионом. «Амкал» завоевал бронзовые медали и получил право сыграть в Кубке России. В прошлом сезоне клубы из Медиалиги «наделали шуму» в Кубке России. Чего ждать от них в новом розыгрыше? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, какие шансы есть у клубов Медиалиги в предстоящем розыгрыше Кубка России.

Кто в соперниках

По результатам состоявшейся жеребьёвки Кубка России сезона-2023/24 клубы Медиалиги получили следующих соперников:

2DROTS – «Сахалин» Южно-Сахалинск

«Амкал» – «Знамя» Ногинск

«Родина Медиа» – «Динамо» Вологда

Южно-Сахалинский клуб выступает во Второй лиге (дивизион Б, группа 3). Сахалинская команда в последние сезоны является аутсайдером третьего по значимости дивизиона России, занимая места не выше 14-го. Лучший сезон «Сахалина» – 2014/15. В ту пору клуб вышел в ФНЛ, но сразу же вылетел из турнира.

«Динамо» Вологда в этом году отпраздновала своё 97-летие. В сезоне-2021 клуб стал победителем третьего дивизиона «Золотое кольцо», завоевав право выступления во Второй лиге, в которой в сезоне-2022/23 стал восьмым.

Наиболее известным соперником медиакоманд является ногинское «Знамя». Клуб имеет богатейшую историю, которая ведёт свой отсчёт с 1911 года. Участник Второй лиги (дивизион Б, группа 3) известен тем, что в последнее время его цвета защищали РоманПавлюченко, Ренат Янбае, Андрей Ещенко и Тарас Бурлак.

Что было в том году

Впервые клубы Медилиги приняли участие в Кубке России. «Амкал» и 2DROTS, как наиболее популярные клубы лиги, получили право проверить свои силы в матчах с командами Второй лиги. И сразу же грянул успех: 2DROTS разгромили в 1/256 «Чертаново» 3:0, «Амкал» прошёл «Зоркий» из Красногорска на той же стадии в серии пенальти!

На этапе 1/128 финала 2DROTS не повезло в серии послематчевых пенальти с «Текстильщиком», но «Амкал» продолжил удивлять футбольную общественность. «Тверь» была бита 1:0. У команды Германа «El Classico» Попкова могло бы получиться ещё лучше, но послематчевые 11-метровые с питерской «Звездой» выбили её на стадии 1/64 финала.

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Наверняка клубы Медиалиги надеются как минимум повторить результат прошлого сезона, а то и добиться большего!

Смогут ли пройти дальше?

У всех трёх клубов, которые представляют Медиалигу, есть шансы на победу в первом раунде. Клубы, с которыми им предстоит сыграть, вполне им по силам.

В случае успеха 2DROTS на этапе 1/128 финала ждёт «Муром», а на стадии 1/64 финала может выпасть «Чертаново».

«Амкал» попадёт на ивановский «Текстильщик» в 1/128 финала, если пройдёт первый раунд. Дальше их ждёт победитель пары «Спартак» (Кострома) – «Родина Медиа»/«Динамо» Вологда. Таким образом, клубы Медиалиги могут сыграть между собой в рамках 1/64 финала Кубка России!

Участие команд Медиалиги в прошлом сезоне Кубка России повысило статус турнира и приковало к себе внимание болельщиков уже на первой стадии турнира. Такого не было никогда. Неудивительно, что в этом сезоне было выдано три места для команд Медиалиги. Хочется верить, что и в текущем розыгрыше Кубка России клубы из Медиалиги смогут удивить футбольных болельщиков. Тем более что их уровень уже приблизился ко Второй лиге, а в одной отдельно взятой игре они смогут показать свой максимум.

Обо всех результатах жеребьёвки можно узнать здесь