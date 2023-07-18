​«Зенит» остановил продажу части билетов на игру с «Ахматом» для активных фанатов

«Зенит» объявил об остановке продажи части билетов на кубковую игру против «Ахмата» для активных болельщиков. Дело в том, что к матчу клуб не успеет провести демонтаж сцены на трибуне D, куда на игры Кубка России возвращается «Вираж».

Болельщикам, которые уже купили билеты в эту зону трибуны D, деньги будут возвращены.

Матч первого тура группового этапа Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом» пройдёт во вторник, 25 июля. Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Ближайшую игру «Зенит» проведёт 22 июля – против «Пари НН» на выезде.