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​«Зенит» остановил продажу части билетов на игру с «Ахматом» для активных фанатов

18 Июля 2023 • 17:24 Комментировать
Зенит
...
Ахмат
25.07 20:45

«Зенит» объявил об остановке продажи части билетов на кубковую игру против «Ахмата» для активных болельщиков. Дело в том, что к матчу клуб не успеет провести демонтаж сцены на трибуне D, куда на игры Кубка России возвращается «Вираж».

Болельщикам, которые уже купили билеты в эту зону трибуны D, деньги будут возвращены.

Матч первого тура группового этапа Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом» пройдёт во вторник, 25 июля. Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Ближайшую игру «Зенит» проведёт 22 июля – против «Пари НН» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит
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ЗЕНИТ АХМАТ
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