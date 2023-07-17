​МВД просит РФС перенести матч «Зенит» - «Ахмат» - источник

Во вторник, 25 июля, «Зенит» и «Ахмат» должны провести матч в рамках первого тура группового этапа Кубка России. МВД направило в Российский футбольный союз письмо, в котором просит не проводить матчи в Санкт-Петербурге в период с 23 по 30 июля. В качестве причин указывается саммит «Россия – Африка» и день ВМФ.

В письме отмечается, что из-за указанных мероприятий нагрузка на правоохранителей возрастёт, и они не смогут в полной мере содействовать организации матча между «Зенитом» и «Ахматом». Письмо опубликовал телеграм-канал «Ванюшов | Рашен Football». Таким образом, игру могут перенести в другой город или на другую дату. Будем следить за новостями.

Добавим, что матчи первого тура РПЛ пройдут с 21 по 23 июля. «Зенит» сыграет на выезде против «Пари НН» 22 числа.