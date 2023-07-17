Кузнецов: 2DROTS сделает всё, чтобы пройти «Сахалин» в Кубке России

Рулевой 2DROTS Дмитрий Кузнецов поделился комментарием об итогах жеребьёвки Кубка России. Победитель минувшего розыгрыша МКС встретится с «Сахалином».

«Сахалин» — команда из Второй лиги. Крепкий середняк. Нам надо будет серьезно готовиться к этому матчу. Уверен, настрой на нас будет сумасшедший. Сделаем все, чтобы пройти дальше», — приводит слова Кузнецова «Чемпионат».

Специалист отметил, что сейчас к медийным клубам стали относиться серьезнее, поэтому предстоящие матчи должны быть интересными.

Добавим, что кроме 2DROTS, в Кубке России сыграют еще два представителя Медийной футбольной лиги — «Амкал» и «Родина Медиа».