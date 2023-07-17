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Кубок России

Каряка: У «Родины Медиа» нет задачи пройти далеко в Кубке России

17 Июля 2023 • 16:28 Комментировать

Главный тренер «Родины Медиа» Андрей Каряка поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша Кубка России. В первом раунде соперником московской команды станет «Динамо» Вологда.

«Цели? Если честно, то не могу сказать, что мы куда-то далеко дойдем. Такой задачи не стоит. Но хочется показать себя и двигаться от раунда к раунду», — приводит слова Каряки «Чемпионат».

Специалист признался, что ему пока нечего сказать о сопернике, необходимо изучить команду.

В предстоящем Кубке России примут участие три медийных клуба (в прошлом было два). Помимо «Родины Медиа», в турнире сыграют 2DROTS и «Амкал».

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Каряка родина медиа
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