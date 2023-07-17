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Кубок России

​Клубы Медиалиги узнали соперников в Кубке России

17 Июля 2023 • 15:45 Комментировать

Сразу три клуба Медиалиги получили путёвки в розыгрыш Кубка России сезона 2023/2024. В понедельник эти клубы узнали имена своих первых соперников в нижней части турнирной сетки, то есть в Пути регионов.

2DROTS будет играть против «Сахалина», «Амкал» - против «Знамени» из Ногинска, а «Родина Медиа» - против «Динамо» из Вологды.

Матчи первого раунда Пути регионов в Кубке России пройдут в период с 1 по 3 августа.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В суперфинале прошлого сезона команда Владимира Федотова обыграла «Краснодар» в серии послематчевых пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок России Амкал 2DROTS родина медиа
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