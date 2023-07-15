Миланов: «Верю в победу ЦСКА над «Зенитом»

Бывший игрок московского ЦСКА Георгий Миланов поделился ожиданиями от поединка между «армейцами» и петербургским «Зенитом» за Суперкубок России.

«Я верю в победу ЦСКА в Суперкубке и желаю им успеха!» - приводятся слова Миланова на страницах «Спорт-Экспресса».

Матч «Зенит» - ЦСКА пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» в субботу, 15 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Главным судьей поединка назначен Сергей Карасёв.

Добавим, что подробная текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.