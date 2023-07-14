Валуев рассказал, чего ждёт от Суперкубка «Зенит» - ЦСКА

Бывший боксер, а в настоящий момент депутат Госдумы Николай Валуев дал комментарий, посвященный матчу за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА.

«Думаю, нас ждет открытый, бескомпромиссный футбол с обилием голевых моментов. Надеюсь, «сине-бело-голубые» одержат верх в этом противостоянии», - приводятся слова Валуева на страницах «Спорт-Экспресса».

Матч состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани 15 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

По итогам прошлого сезона «Зенит» стал чемпионом Премьер-лиги, а ЦСКА выиграл Кубок страны.