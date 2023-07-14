Червиченко оценил шансы в Суперкубке «Зенит» - ЦСКА

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о поединке за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и столичным ЦСКА.

«Хочется посмотреть хороший футбол. Мне кажется, битва будет приличная. «Армейцы» могут удивить. Я бы здесь не отдавал стопроцентное предпочтение «Зениту», - приводит слова Червиченко издание «Чемпионат».

Суперкубок России состоится в грядущий уик-энд, а именно – 15 июля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасёв.