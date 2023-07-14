Карраскаль не поможет ЦСКА в Суперкубке с «Зенитом»

Кирилл Брейдо, директор по коммуникациям московского ЦСКА, заявил, что полузащитник Хорхе Карраскаль не примет участия в матче против «Зенита» за Суперкубок России.

«Хорхе Карраскаль пропустит матч за Суперкубок из-за повреждения», - передает слова представителя клуба издание «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне колумбиец поучаствовал в 34 поединках за московский коллектив во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Суперкубок России пройдет на казанском стадионе «Ак Барс Арена» в субботу, 15 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.